1995年板橋中正路發生嚴重氣爆。（鄭輝吉提供）

新竹縣竹北市今（24）日發生大範圍氣爆，1995年2月2日時為台北縣板橋市中正路也曾因中油天然氣外洩，發生大規模的氣爆意外，當年造成119戶房屋燒毀、570人無家可歸，87輛汽、機車受損，所幸當天是大年初三，大部分住戶回中南部過年，無人死亡，僅有12人輕傷。時任板橋港德里里長鄭輝吉回憶，放眼望去一片火海，煙霧籠罩，雖是清晨卻像黑夜，有如人間煉獄。

前板橋港德里里長鄭輝吉翻出28年前氣爆的照片，回憶當時就像人間煉獄。（王揚傑攝）

鄭輝吉說，當天清晨不到7點賣水果的阿婆急敲他家房門，喊著「火燒厝啊」！他衝出門跑到中正路上，就見整片火海，黑壓壓的濃煙瀰漫，他趕緊通報當時的板橋市長吳清池，到場指揮救災。氣爆引發的火警遍及新生、金華、社後、港尾4個里，周圍不斷傳來玻璃爆破聲，柏油路面也被燒裂，消防車不斷趕來救火，大火整整燒了2個多小時才逐漸被控制，整條路兩邊的房屋已是斷垣殘壁。

1995年板橋中正路發生嚴重氣爆。（鄭輝吉提供）

1995年板橋中正路發生嚴重氣爆。（鄭輝吉提供）

鄭輝吉表示，中油的天然氣管因埋在排水溝下，管線破裂後天然氣順著排水溝擴散出去，結果被中正路305巷變電箱的靜電引爆，火勢就此一發不可收拾。但當時卻有個奇特的現象，眼看火勢就快燒到土地公廟「港尾福德宮」，可是就差一間房子，火勢就不再蔓延。

現任彰化縣警察局長張國雄也是當時的受災戶，張國雄回憶，他老家就在中正路、金華街口，是一棟5樓透天厝，他與父母、弟弟、弟媳和弟弟的兩個小孩同住，當天他帶和老婆回娘家所以不在，氣爆發生時，他父親從1樓後門逃生，其他人爬上5樓頂，跳到隔壁4樓才順利逃生，母親還因此跌傷臀部，因為太匆忙什麼都沒有帶，連換穿的衣服都是別人捐的。