國民黨總統參選人侯友宜支持度未提升，黨內浮現「換侯」傳聞。對於有網友質疑，名嘴最近為何只批評侯友宜？謝寒冰回應，「你以為我在罵侯友宜？我是在救他！」

謝寒冰今（24）在中天電視《周末大爆卦》回應網友提問「為何只批評侯友宜？」他說，很簡單，「你以為我在罵侯友宜？我是在救他！我在告訴他，你現在改變還有救！」

謝寒冰直言，「賴清德我為什麼要去救他？他去死好呵，關我屁事！他最好輸掉。柯文哲我為什麼要去講他？講他有什麼意義？我為何要幫助他？我在幫侯友宜！」

謝寒冰解析，侯友宜是5月17日被徵召，到現在超過1個月，為什麼連跟自己的黨主席見面都很困難？百思不得其解，侯友宜到底在忙些什麼？實在看不太懂。

他提到，柱柱姐看到這種情況當然很憂心，可是光柱柱姐喊話並沒有什麼用，她當然代表某一些老國民黨的心情。「問題是我從小到大最討厭別人跟我喊話」，謝寒冰認為，那毫無意義，要別人不跳車，只有一個辦法，就是展現出實力讓大家安心，就這麼簡單。

謝寒冰強調，重點在於怎麼樣讓侯友宜變好，除了別人的幫忙之外，侯友宜自己也要努力！