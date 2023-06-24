農委會主委陳吉仲今天臉書發文指台東縣長饒慶鈴自認是台東檢疫方式有效。（摘自陳吉仲臉書）

大陸國台辦日前宣布恢復有註冊包裝廠與果園生產的台灣釋迦重新銷往大陸；農委會主委陳吉仲今天臉書發文指台東縣長饒慶鈴自認是台東檢疫方式有效，兩岸農產貿易應回正軌。經過5小時，饒慶鈴回應，「如果農委會做得到為農民拓展市場，地方真的不需要這麼辛苦！」

陳吉仲今發文「四天前中國宣布台東縣 3家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸中。而饒縣長卻自認是台東檢疫方式有效，還指責農委會沒有任何方法？請饒縣長回想，王志輝副縣長三月去北京前曾要求農委會協助，並認同動植物檢疫涉的談定是中央政府的權責工作。」

陳吉仲指出「現在中國不依循兩岸既有的『海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議』平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇來做個案開放，明顯就是政治操作；饒縣長居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞。」

饒慶鈴回應，當然知道外銷檢疫是中央政府權責，就是因為這樣，地方政府只能和對岸溝通，因為兩岸有ECFA，她只要和對方溝通、確認品質，即有機會幫農民重啟市場；否則，她也希望幫農民爭取美國、日本更大的市場，但很抱歉，這是中央權責。

她進一步表示，不論是農委會還是未來的農業部，職責是替農民拓展市場，提高品質、做好品管，全力幫農民把產品銷售到全世界，「這才是農委會主委或農業部部長該做的事，和非透過媒體放話指責地方政府」

她也強調，全台超過9成鳳梨釋迦都產自台東，她為台東農民爭取市場，也爭取只要品質控管、不須限種植區域，她的初心就是為農民好，透過產官學研擬出農產品管標準，期許台灣鳳梨釋迦及優質農產品，不僅能重啟對岸市場，也能賣到全世界。