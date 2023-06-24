最近天氣炎熱，許多人外出的穿著打扮都力求輕薄涼爽。一名女網友抱怨，日前她只不過是穿細肩帶洋裝出門，就遭到一對老夫妻謾罵「可憐、沒家教」，讓她內心十分受傷，貼文一出，引來許多網友聲援，還有人大讚這種穿搭非常有氣質。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，某天她出門時穿了一件細肩帶洋裝又搭了一件罩衫，但因為實在太熱，索性直接把罩衫脫了，結果搭捷運時突然有阿公對她的穿著指指點點，一旁的阿嬤還說，「可憐喔，現在的年輕人都這樣」、「沒家教、沒人管、沒水準」。

女網友穿細肩帶洋裝出門，慘遭路人謾罵「可憐、沒家教」。（圖／翻攝自Dcard）

這番酸言酸語讓原PO很受傷，心想：「我穿什麼樣的衣服，應該不能成為評判我的標準吧？」且就算路人真的認為她不檢點，也沒必要當面批評。原PO無奈解釋，平時都會多穿一件內搭或是外罩，當天實在是太熱，沒想到才脫掉罩衫10分鐘就慘遭謾罵，大嘆：「台灣某部分的人什麼時候才要跳脫舊有思維啊？」

貼文曝光後，一票網友留言力挺，「這衣服很普通耶，完全不露啊」、「是我就看著他大聲說：你這樣評論人家超級沒家教」、「我留長髮都被阿公阿嬤說浪費水，真的不用鳥他們」、「明明很有氣質，真不會說話」、「唉，觀念問題很難改啦」。