俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日宣稱已率部隊越過烏克蘭邊境攻進俄國，並佔領俄軍南部均區總部所在地頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），要求俄防長蕭依古、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）出面談判，否則就要進攻莫斯科。普丁透過電視演說喊話將嚴懲叛國者。

白俄羅斯總統府透過Telegram官方帳號發訊稱，俄國總統普丁（Vladimir Putin）24日已向白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）簡要說明「俄國境內的事件」，讓白俄瞭解最新局勢，兩人也就此商討一番。瓦格納集團發動軍事叛變行動以來，魯卡申科是普丁第一個致電的外國元首。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）稍早已公開呼籲全民團結支持普丁。

WATCH: Putin's address to the nation, with English subtitles pic.twitter.com/KKZy2XQhK3 — BNO News (@BNONews) June 24, 2023

普里格津24日上午在Telegram透過影片發表談話，他宣稱瓦格納傭兵集團所有成員在這場針對俄國軍方的行動之中「視死如歸」，「我們有2萬5000人，視死如歸。後面還會再有2萬5000人」。他說，這場行動是「為了俄羅斯人民」而發起。

6月上旬，普丁宣布會在白俄羅斯境內部屬戰術核武。這是蘇聯解體已來莫斯科當局首度在俄國境外部署核武。6月中旬，普丁證實戰術核武已運抵白俄。白俄羅斯本週三（21日）宣布展開為期10天的年度動員演習，目的在於評估境內後備軍人對於動員的準備程度。

白俄羅斯與莫斯科當局長期交好。俄羅斯去年2月正式對烏克蘭發動「特殊軍事行動」之前，俄軍即於白俄羅斯境內與白俄佈對聯合演習，俄烏戰爭開打後，俄軍也數度利用與烏克蘭北部接壤的白俄羅斯當作進攻跳板。