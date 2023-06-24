中市一群街友今年端午節發揮愛心，一針一線為小朋友縫製100個卡通造型香包，送給福平里小朋友和社區居民，街友們大呼：「很有成就感」。台中市社會局24日表示，發起街友參與社區活動，希望建立社會互動關係，未來將規畫義賣手作品，幫街友建立自信，儲備自立能量。

台中市社會局表示，今年母親節和端午節都安排街友參與社區活動，日前邀請街友們學做手工香包，送給在地的里民及小朋友，街友們雖不擅長，但還是一針一線認真縫製，過程中也感受濃濃節慶氣氛。

未婚男街友阿宏表示，他雖沒結婚生子，但很喜歡小孩，除了做香包給小朋友，他也製作一隻恐龍送給自己；街友阿泰則說，學做香包很有趣、有成就感，端午節讓他思念起媽媽包的粽子，非常懷念媽媽的味道，但很遺憾再也吃不到了。

社會局表示，為協助街友回歸社會，近幾年推動生活重建團體及就業輔導等計畫，透過社工輔導和專業人員陪伴、教導街友生活規範、衛教及法律等知識；設計手作課程，培養街友與他人互動，未來將進一步規畫帶領街友義賣手作品，從與社區互動建立社會關係，增強向上動能。