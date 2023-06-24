流域行動藝術祭24日開幕，藝術家李意婕以參與式創作「棲地」，和民眾一起以虎尾蘭等植物完成作品。（賴佑維攝）

流域行動藝術祭24日在江湖開放工作室的樸門實驗農園舉辦，此次以「行！做伙來轉」為題，發表4組藝術作品，包含「Uprooting」、「佇遮」、「棲地」、「走盜綠捷彼端的遍地烽火」，希望喚起民眾一起重視家鄉，守護田園生態。

策展團隊指出，今年以「行！做伙來轉」為題，主要討論過程中，發現很多土生土長的桃園人，對家鄉有很深的喜愛，但是因為工作或其他原因離鄉背井，只能遠端感應家鄉，但記憶中美好的事情，就在時光中抹消。桃園人除了離鄉背景外，也接應許多外來民眾。但都有失了根的狀況，因此想要幫助桃園人把根找回來，並守護田園。

兩位德國藝術家Jakob Wlodarczyk、Matthias Gebhardt的創作為「Uprooting」，在他們了解桃園捷運周邊土地開發的都市計畫，對在地帶來連根拔起的反應後，以泥塑及工藝製品做成2件展品。

另外藝文工作者林彥翔、 王正祥作品「走盜綠捷彼端的遍地烽火」則是到桃園捷運綠線東側G14、G32、G31等站拍攝照片、取回植物等，擺在展場，希望引領民眾走入航空城開發範圍內，了解正在變動的地景。

插畫「佇遮」插畫家愛絲特Esther以敏銳細膩的觀察和自由奔放的筆觸，畫出在地美好的景物，如人、老屋、埤塘、竹林、稻田、菜園等。

藝術家李意婕以參與式創作「棲地」，利用虎尾蘭等植物，象徵在土地上展現存活的力量，此外她也蒐集歷年來桃園、蘆竹空照圖，比對出逐漸都市化的樣貌。她說，田野調查時，聽到長輩提到，因為跟土地有感情，所以不想賣地，為此深受感動，因此用藝術方式呈現。