陳子強苦追林玟誼。（公視台語台提供）

陳子強在《欺妻49天》與林玟誼因誤會而相識，也在相處的過程中逐漸喜歡上女方，甚至一度為了保護她而受傷，可說是冒著生命危險在苦追。本週兩人終於將迎接首次的浪漫約會，激發了鬼魂藍葦華的危機意識，急切尋覓附身人選，趁陳子強半裸入浴之際衝上去「背後抱」附身。為了這場浴室附身戲，陳子強可說是相當犧牲露很大，他忍不住吐苦水表示自己事前「控制體重控制慘了。」

為拍攝這場貼身裸戲，除了做好事前保護措施，拍攝經驗豐富的陳子強也吐露心聲：「因為是第一次拍攝這樣的劇情，還是男男，更格外緊張！最主要是不知道葦華哥會怎麼演」，而與陳子強共演貼身互動的藍葦華則顯得老神在在：「子強很有趣，跟他合作很愉快，我偶爾會因為現場環境的感覺，多了一些即興有趣的演出想法，在現場也都會跟導演及演員走一下戲，心情不會緊張啦！」演員心情忐忑不已，但現場反應卻是爆笑不斷。

此外，葉家妤劇中命運多舛，不但重病在身又有小孩負累，感情路也並不順遂，她在面臨婚姻暴力後選擇逃避，六年來過著忐忑不安的日子，在最新劇情中和林玟誼還被綁架，葉家妤記憶猶新地表示：「那天是在一個地下室拍攝，不但處在黑暗密閉的空間，通風還不是很好，再加上拍攝還要克服很多特效、動作是比較困難的地方。」

林玟誼與葉家妤紛紛落入綁匪手中面臨生命危險。（公視台語台提供）

同為「肉票」的林玟誼則透露，雖然兩人是被綁架，但拍攝過程其實滿歡樂的，並笑稱：「我跟家妤姐對於綁架戲都算很有經驗了，所以在現場排戲的時候還心有餘力可以開玩笑，甚至在拍漢強哥特寫時，我們還可以幫忙拿反光板呢！」雖然事後講起來很輕鬆，不過她也坦言因為手被反綁，有時太入戲情緒比較激動就忘記注意力道，導致拍完後雙手痠痛又瘀青，非常辛苦敬業。

《欺妻49天》每週日晚間8點公視台語台、10點華視頻道播出。