自巴基斯坦姜君翰和妻子姜書蓉2013年創立襯衫品牌「The Shirts Bar」，2人旅居多國後，隨著小孩出生，決定在便利且對外國人友善的台灣定居。日前到移民署桃園服務站申請外僑永久居留證獲准。

姜君翰說，在台灣已經居住8年多，為了方便旅行及對台灣的認同，決定申請外僑永久居留證。他日前穿著自家品牌到桃園服務站申請居留證時，穿著英國紳士風、筆挺西裝的他，也令人印象深刻。

姜君翰提到，在巴基斯坦，男生小時候就會開始穿訂製襯衫，懂得剪裁襯衫的專業師傅也不少，並承襲英式工法剪裁。姜君翰又說，自己在巴基斯坦襯衫業界有多年經驗，能根據消費者需求提供專業諮詢。在台客群也有許多是駐台外交官、政商名流、業界成功人士等，希望在台灣推廣「穿衣哲學」，將紳士穿衣教養的精緻文化帶進台灣。

姜君翰說，台灣對外國人相當友善，能感受台灣對不同的文化、宗教都給予高度尊重，生活也相當便利、民主自由。希望他的品牌能從巴基斯坦出發，並在台灣立足。

桃園市服務站主任黃英貴表示，外國人在我國連續合法居留5年，並每年居住過183天以及符合其他資格，就可以向居留地的移民署服務站申請永久居留。雖姜君翰公司在台北，但他與妻子住在桃園區，因此是到桃園申請。桃園市服務站補充，外國人持有居留證會有3、5年效期，若申請永久就沒有此限制，也同時保有原本國籍，返國時較為方便。