雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市的夏至藝術節今（24日）登場，活動至9月3日閉幕，雲林縣今年輪值舉辦開幕演出，4縣市都在雲林縣府文觀處的廣場各推出一個表演，去年門票秒殺的舞鈴劇場《奇幻旅程》，24日在雲林演藝廳打頭陣演出。

步入第8年的夏至藝術節，活動包括在4縣市專業場館演出的「藝劇場」；以工作坊形式上課的「藝工隊」；在特色小店演出的「藝間店」；讓學生有舞台表演的「藝饗家」；創意短劇比賽「藝把青」；在移動火車上看戲的「移動劇場」。

24日的開幕表演從夜間移到白天，雲林縣的鳳鳴齋國樂團展現國樂特色、嘉義縣的看嘸舞蹈劇場帶領觀眾遊歷不同時代的舞蹈、嘉義市管樂團長笛重奏團結合音樂與花藝展演、台南市的臺邦獨奏家樂團表演弦樂。

縣長張麗善表示，夏至藝術節是中台灣最盛大的藝術表演活動，有兒童劇場、傳統劇場、音樂劇、舞蹈等演出，每周六、周日4縣市都會有精彩的表演，7月15、16日在移動火車上看戲的「移動劇場」，親子可以一起乘坐火車看表演，不要錯過。

「移動劇場」在斗六到新營的區間車移動中表演，今年由雞屎藤舞蹈劇場演出「再會啦！黃昏發的尾班車」，僅有3節車廂座位，票價500元。

文觀處長陳璧君說，2023夏至藝術節有套票優惠，選3場節目可享票價75折優惠；其他優惠方案還有4張同一場票卷85折、20人以上團體票8折、雲林縣民85折、嘉義縣表演藝術中心會員卡9折、嘉義市音樂廳之友會員卡9折、台南藝友9折。