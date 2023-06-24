近來有媒體討論民眾黨主席柯文哲原是反服貿，為了選總統卻又變成喊出重啟服貿，柯文哲今天下午在彰化市看完畫展後表示，這是典型的假新聞，身為總統參選人，一定會去討論台灣的經濟，他們內部討論時使用陸委會官網的資料，結果現在被拿出去成為攻擊他的資料，根本是一條龍式抹紅、抹黑作業。

柯文哲說，台灣對中國大陸的出口最高占43％，低的時候也有38％，平均在40％左右，台灣每年對中國大陸出超1000億美金，「是美金，不是台幣耶」，因此他們內部一定會討論ECFA要不要繼續，如果要維持，裡面的服貿、貨貿有哪些要停止？有哪些要增加？

他表示，好笑的是，他們內部討論時，所依據的是陸委會官網的網頁資料，陸委會網頁裡就寫著要盡速完成《兩岸協議監督條例》的立法，然後在《兩岸協議監督條例》的規範下進行後續服貿、貨貿的討論，「不是就這樣嗎？」他講的東西就跟陸委會網頁資料一模一樣，這樣也能拿來打他。

他想要以其人之道還治其人之身，他要請媒體去問副總統賴清德，「你認為ECFA要不要再繼續？」、「後續的服貿、貨貿還要不要再繼續協商？」、「還是你有本事就主張把ECFA停掉，永遠不要再做服貿、貨貿的協商？」、「你如果要反共、反戰，就反個徹底」、「放狗咬人！」

柯文哲指出，貿易不可能百分之百只有好處沒有壞處，原則是讓好處最大化，壞處最小化，他就主張兩個，第一，《兩岸協議監督條例》先通過，有個規定來規範兩岸的經濟貿易要怎麼做；第二，貨貿要比服貿先討論，因為貨物對社會的衝擊會比較小，他的主張與陸委會並沒有衝突。

關於外界質疑他的美、中立場為何？柯文哲指說，他不是選美國的州長，也不是選中國大陸的省長，是選台灣的總統，在中美對抗的架構下，如何維持一個平衡，從中爭取台灣最大的生存空間跟利益，哪有什麼親中、反中或親美、挺美。