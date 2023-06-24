在日本有「20世紀末最正美少女」稱號的女星廣末涼子，被爆出軌米其林主廚鳥羽周作後，她認了之後事務所直接宣布她「無限期活動休止處分」，先生Candle JUNE更開記者會證實兩人已在談離婚。不過，廣末涼子雖身陷醜聞，仍照常出席孩子學校活動，有目擊者指出她臉上掛著笑容毫無異樣，令人意外。

據日媒《News Postseven》報導，廣末涼子在爆出醜聞後，演藝工作停擺，為了孩子照樣出席公開活動，被目擊參加孩子小學的家長參觀日，整個人臉上都掛著親切笑容，加上穿搭時尚，格外受矚目，且一點都不像是事業、家庭面臨危機的狀態。

廣末涼子為了孩子還是願意出席公開活動。（圖／取自中時資料庫，尖端出版提供）

有演藝圈相關人士表示，廣末涼子與Candle JUNE一直以來都對教育孩子很用心，特別是廣末涼子，工作之餘的時間都會留給孩子們，如今她就算不太方便露面，還是不缺席孩子的學校活動，也被稱讚是個好媽媽；但也有部分網友不贊同，認為她如果是好媽媽就不會出軌，令小孩難過。

廣末涼子身為「20世紀末最正美少女」，在生過3個孩子後臉蛋和身材都保養得相當好，而離過一次婚的她，再婚Candle JUNE後兩人互動都相當受關注；豈料，廣末涼子出軌已婚主廚鳥羽周作，震驚社會大眾，還被挖出過去就曾偷吃過，在這次不倫醜聞後，她與Candle JUNE的婚姻極有可能畫上句號。