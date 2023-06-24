蔡姓民眾切開的第4顆木瓜裡有4胞胎小木瓜。（蔡姓民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣蔡姓民眾在住家菜園種植的木瓜樹近來讓她驚奇連連，近日她陸續摘下4顆木瓜，第1顆剖開後發現竟瓜中有瓜，果肉裡還有1顆小木瓜；第2顆剖開則是果肉間有像白色蜘蛛網的網狀物；更神奇的是，她這一兩天切開第3顆及第4顆木瓜，裡面竟分別有3顆及4顆小木瓜，讓她嘖嘖稱奇。

蔡姓民眾指出，她家庭院有開闢一處菜園，她的丈夫在菜園種植木瓜樹，近來木瓜結實纍纍，他們陸續摘下要食用，沒想到每1顆木瓜切開時都有驚喜。

她切第1顆木瓜時，赫見剖成兩半的木瓜中還有1小顆長得不太完全的小木瓜，讓她驚呆納悶「木瓜懷孕了嗎？」

幾天後她再切開第2顆木瓜之時，除了又出現瓜中瓜的奇特景象，果肉間還布滿看起像是蜘蛛網，又像是發霉菌絲的白色網狀物。她當時看白色網狀物真的很像木瓜發霉了，因此也就沒吃。

經農業專家檢視，該顆木瓜果肉間的白色網狀物，並非木瓜內部發霉，而應是果腔中的內膜破碎之後，變成看起來像蜘蛛網一樣的白色網狀物；此外，瓜中有瓜的成因則可能是木瓜果肉生長時，其中一部分的果肉變異，在果腔中團聚在一起，形成另一個硬掉的組織。

蔡姓民眾本以為木瓜驚奇之旅大概就這樣結束，但她這幾天再切開第3顆及第4顆木瓜時，又再度被驚呆了，兩個木瓜內部竟不約而同都有多胞胎的小木瓜，1顆裡面有3顆小木瓜，另1顆裡面則有4顆。

泰霖生物科技公司技術總監邱一中表示，這種瓜中有瓜，而且還是多胞胎的狀況並不常見，木瓜是多胚珠植物，花柱下的子房內，有很多胚珠附著在子房壁，授粉後，胚珠會發育成種子，子房壁形成果實包覆種子，所以木瓜切開來可以看到一顆顆種子附著，正常未授粉的胚珠與胚珠柄座會慢慢消失。

蔡姓民眾的木瓜內有看起來像是蠶豆一樣的「小木瓜」，這是未授粉的胚珠外圍肉質狀構造，是組織不正常分裂、增生。