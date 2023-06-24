《產創條例》10之1，投資智慧機械、5G，可以抵減營所稅，明年將要到期。財政部表態，產創條例10之1優惠不宜延長。

《產創條例》10之1，投資5G與智慧機械，可以抵減營所稅賦稅優惠，三三會、工總及電電公會等工商團體曾經爭取延長，期限與《產創條例》10-2（俗稱台版晶片法）同時間落日，也就是到2029年底。

財政部認為，《產創條例》10之1只是鼓勵產業加速升級，期程拉長，恐怕會失去原先鼓勵產業升級效果。此外，財政部也認為，10之2鼓勵台灣企業投入研發和先進設備，維持國際競爭力優勢，目的並不相同，不宜混淆。

《產創條例》10之1的賦稅優惠為，金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下範圍，可抵減當年度的營所稅。

抵減方式為於支出金額5％限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額。或支出金額3％限度內，自當年度起3年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。