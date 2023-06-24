2024總統大選白熱化，曾精準預言2022年縣市長選舉結果的日本學者小笠原欣幸，也針對近期的多份民調分析，指出三黨候選人目前的特點，賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰，也點出6月民調中「表態率提高」是值得關注的重點。

小笠原欣幸 22 日在臉書指出，自國民黨 5月 17 日徵召侯友宜參選總統後，各單位接連公布民調，且各民調機構的數字變動極大。

小笠原指出，台灣政界和媒體無可避免的會被民調牽動，但距離投票還有半年，選民的支持意向還沒穩定，民調結果會出現波動是很自然的事情。他認為，最重要的是一邊仔細確認每項民調，一邊掌握總體的趨勢。

小笠原也針對三黨候選人在5月及6月上、中旬的民調支持率做統整，並計算平均值，指出主要特點是，賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰的走勢。

他也提到，與五月下旬相比，六月上旬的「無意見／未決定」比例降低（也就是「表態率」提高了），這也是值得關注的重點。

據小笠原臉書公布的圖表資料，5月的民調採用TVBS、聯合報、ETtoday、美麗島；6月上旬則採用美麗島、菱傳媒、台灣民意基金會、TVBS、中廣與蓋洛普。