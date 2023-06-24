社區玻璃莫名糟槍擊！ 警循線逮嫌竟稱：因為無聊

新北市板橋區21歲王姓男子昨（23）日凌晨駕駛租賃車在路上閒逛，行經板橋三民路時竟搖下車窗，持BB槍從車內對外開槍，BB彈擊破某棟社區大門玻璃窗，上午住戶發現向警方報案，海山警分局調閱監視器鎖定王男座車，循線查獲王男到案，王男辯稱單純因為無聊，與該民宅住戶並無冤仇，警方鑑驗槍枝不具殺傷力，偵訊後以毀損罪嫌送辦。

據住戶表示，深夜疑似聽到槍聲，上午查看時發現大門玻璃窗上有蜘蛛網狀孔洞，疑似遭槍擊，經與社區保全討論後，決定報警處理，並由社區派代表提出告訴。

海山分局獲報後追查，調閱道路監視器過濾出可疑租賃車輛，循線查出王男涉案，王男到案後坦承持瓦斯BB槍朝路邊測試擊發，他供稱，槍枝是上網花幾千元買的，因為無聊，看深夜沒人，就朝地面射擊測試，不知道會打到社區的大門玻璃。

警方查扣槍枝並送驗，鑑驗結果槍枝不具殺傷力，偵訊後全案依毀損罪嫌函送檢方偵辦。