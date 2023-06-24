天心（右）氣場強，蘇達（左）曝兩人「一秒鐘」入戲直接來。（八大提供）

金鐘男配蘇達在《最佳利益3-最終利益》飾演更生人，假釋期間因出現在死者的案發現場，被死者家屬指控謀殺。蘇達為角色作了設定，「故意吊兒郎當，說服自己不相信人情冷暖，彷彿愈不正經，就愈安全。」而這樣的人設和蘇達本人卻完全相反，「我必須要先說服人性，再來說服蘇達，然後才說服角色，完成這一整套表演，實在有難度。」

蘇達劇中幾乎所有對手戲都以天心為主，「我們的對戲都是一秒鐘來真的…」蘇達透露一站定位立刻入戲，天心也曾在社群貼上兩人拍戲時的合照，寫下「能夠不需暖身精準進入角色的演員不多，而名單中一定有他。」發文稱讚蘇達。

蘇達因為是更生人而被貼上「壞人」標籤，他談到自己也有被大家認定的印象，他笑說：「大家都覺得我是諧星，其實我是個相當嚴肅正經、沈默寡言的人啊。」蘇達除了把時間留給拍戲表演外，他還經常到各處演講，分享生命中的故事。其中令他印象最深刻的是，前往特殊教育學校演講，台下只有八個人，但通通都是經歷一番風霜的青春少女；此外曾經演講完後，「簽名時，學生卻頻頻問我認不認識許光漢！」

《最佳利益3-最終利益》每週日晚間８點在八大戲劇台播出。