台灣民意基金會日前公布「台灣選民對柯文哲的感情溫度」，民眾黨總統參選人柯文哲，半年來對柯的感覺並沒什麼改變時，但總統支持度一路上揚；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，因爲競爭對手國民黨與侯友宜出包。

游盈隆指出，柯文哲總統支持度一路上揚，尤其這兩個月飈升6.5個百分點？根據六月調查，半年來選民對柯文哲的感覺，不論是平均感情溫度53.06度，或是好感度44.3％，反感度24.2％，無感度28.2％，與2022／12月調查结果幾乎沒什麼兩樣，為什麼整體支持度大躍進11.3個百分點？

他認為，因爲競爭對手國民黨與侯友宜出包。這樣的答案很符合直覺，因爲藍白支持者本來就有相當程度同質性，因此也具有相當程度共變性。藍營總統候選人狀況很糟的時候，部份支持者就轉白；反之亦然。這個命題具有堅實的科學證據。

他說，柯侯支持者有接近完美的互補性。根據五月民調，柯在44歲以下有優勢，侯在45-64歲有優勢，65歲以上是賴清德的天下。如果侯在45-64歲支持者顯著移轉到柯，這正是六月已發生的事，柯文哲就像是吃了一個大力丸，比較有條件跟賴清德叫陣。

他說，侯友宜六月支持度重挫7.2個百分點，其中最關鍵的正是45-54歲流失13.7個百分點，55-64歲流失8.9個百分點。侯最忠實的支持者很多是來自45-64歲中壯選民，這部份選民出走才是對侯友宜最致命的打擊。如何召喚這些死忠支持者歸隊，是一個高難度的任務。

他認為，對柯文哲來說，該警惕的是，台灣選民半年來對他的整體感覺並沒有改變，好感也沒明顯增加，突如其來的支持度狂飈，除了自己的努力外，主要是來自國民黨內亂，和侯友宜角色轉換嚴重失調，這樣的支持度能持久嗎？這正是柯P當前享受Happy Hour時也須面對的難題。