每個人渴望的事物都不盡相同，但有些人即使得到後依舊不滿足，便開始越來越貪心，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬鼠、虎、猴、雞、豬凡事比較貪得無厭，他們對事務有無止盡的慾望，也容易得寸進尺，因此胃口被越養越大。

▍生肖鼠

生肖鼠平時總是考慮很多，容易杞人憂天，在金錢或物質上的需求偏高，覺得越多越有安全感，因此會讓人覺得過於貪心。

▍生肖虎

生肖虎個性霸道，也有強烈的控制慾，對於財富、權力的渴望極高，在職場上也是屬於會拼命往上爬的類型。

▍生肖猴

生肖猴生性精明，對金錢敏感，也懂得用各種手段撈便宜，容易因為一點小聰明獲得好處，變得得寸進尺，慾望越來越強烈。

▍生肖雞

生肖雞喜歡出風頭，虛榮心強，也不甘寂寞，凡事都喜歡與別人比較，錢財方面也會努力賺錢、精打細算。

▍生肖豬

生肖豬懂得享受生活，隨時渴望提高生活品質，尤其在食物上更是充滿熱情，在物質的慾望看得比事業、愛情還重。