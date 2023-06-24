1隻母山羌落入捕獵野豬套索陷阱造成左前腳受傷，由公館鄉代周羽心買下帶回療傷。（周逢甲提供／謝明俊苗栗傳真）

一隻母山羌日前在苗栗縣公館鄉北河村山區的竹林內，不慎被民眾埋設用來捕獵山豬的套索陷井套住前腳，無法脫困，民眾巡察陷井發現母山羌後，發現山羌的左前腳已經受傷，於是將母羌帶回，公館鄉代周羽心得知後，因不忍母羌受傷下場堪慮，與前鄉代父親周逢甲商量，與友人合資將母羌買下，帶回家中治療腳傷，待母羌傷癒後送回山林野放。

山羌又稱羌仔，是鹿科動物中體型最小的一種，體長約40至70公分，體重約在6至7公斤之間，分布在中國大陸華南、華中以及台灣山區，雄山羌有角，但不分叉，母羌則無角，因其淚腺發達，所有也人稱山羌為「四目鹿」是台灣原住民的傳統獵物之一，前因族群數量下降，一度成為保育類動物，但自2019年1月起，因數量有效回升，因此已調整為一般類野生動物。

母山羌掉野豬套索陷阱，公館鄉代愛心收容療傷後準備野放。

一名住在公館鄉北河村山區的民眾，因不堪野豬肆虐自家所種竹筍等農作物，因此在自家竹林裡裝設捕獵野豬的套索陷井，捕獵囂張野豬。日前一早，農戶到竹林查看陷阱，遠遠就聽見山羌的悲鳴聲，走進陷井一看才發現原來是一隻母山羌被套索套住左前腳，無法脫離，並因腳部受傷不時發出悲鳴，有如小孩子哀泣聲一般。

民眾將山羌帶回家中，公館鄉民代表周羽心得悉後，趕去查看，因不忍母羌有性命之憂，與前鄉代父親周逢甲相商後，與友人合資買下母羌，帶回家中治療，24日與多名友人合力將山羌傷腳上藥，待母羌腳傷痊癒後，送回山林野放，保護這隻可愛的山羌。