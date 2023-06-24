端午連假台中警方昨(23)日晚間接獲報案，七期1間摩鐵有一對房客爭吵砸東西，警方獲報到場後，發現男子情緒激動，但評估有自傷疑慮強制就醫，而這名男子被警方發現是之前大鬧桃園超商的朱姓健身教練；朱男的林姓妻子回應「外傳2人吵架一事」，她表示因丈夫最近壓力很大，好長一段時間沒好好睡覺，再加上仍持續收到網友對2人網路霸凌、攻擊，丈夫一時情緒起來才出現砸東西情形，並非外傳2人在吵架，她也感謝警方和醫護人員耐心幫忙，很抱歉造成大家的恐慌。

上個月28歲的朱姓健身教練，光著上身在桃園一間超商大鬧，後來被趕來馳援的員警揮棍回擊12下上銬，而畫面在網路上曝光後，一堆網友還以為朱男是買不到香草口味的雞胸肉，所以才大鬧超商，事後發現，朱男疑似感情問題才情緒失控，且朱男事蹟也不斷躍上新聞版面；本月9日朱男傳出喜訊，由新婚妻在IG限動貼上2人的結婚證書。

據《ETtoday新聞雲》報導，朱男的新婚妻子林女「否認2人在摩鐵吵架一事」，她指出，自從丈夫因超商一案壓力很大，有好長一段時間沒有好好睡覺，再加上2人結婚後，仍持續收到網友的攻擊，因此，丈夫心疼她受網路霸凌，情緒突然一來才砸東西，丈夫送醫之後，情緒已經穩定很多，她也感謝警察和醫護人員，對自己與丈夫也很耐心的幫助，也不好意思造成大家的恐慌。

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