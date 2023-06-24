「最近如何」是一句再也熟悉不過的問候語，但是否有更好的問法？健心教練Jacky分享，人際溝通專家曾提到「多巴胺詞彙」一詞，以「最近如何」這句話為例，他建議可調整成，「最近在嘗試哪些有趣的事情」、「你放假時喜歡做什麼」、「你對什麼訓練最有興趣」，更能讓彼此產生正向回饋。

健心教練Jacky在臉書粉專「安適生活｜營養保健｜運動生活｜心靈滋養」發文提到，「最近如何」這句問候語之所以會讓人越來越反感，是因為當這樣發問的時候，對方回應往往都是，「就這樣啊老樣子」、「還好囉」，似乎在情緒上屬於中下。

Jacky指出，人際溝通技巧與人際智商方面研究者凡妮莎‧范‧愛德華茲（Vanessa Van Edwards），曾在節目訪談中提到「多巴胺詞彙」一詞，他解釋，一般大家對多巴胺的印象大多來自飲食部分，其實語言也可以讓對方產生相等的多巴胺。

Jacky說明，人與人談話的過程除了是情感交流外，更多是累積彼此的信任感，談話過程加入多巴胺詞彙會讓對方大腦產生，「我想要更認識你」、「你感覺很可靠」、「跟你談話很有能量」。

Jacky表示，同樣論述也體現在過去一份試卷研究當中，以實驗組和對照組進行比較，前者單純在試卷上提醒「小心作答」；後者則在試卷上加入「可以達成的」、「會贏的」。結果顯示，對照組在作題時間較長、答案正確率較高。

因此，Jacky表示，在平時的談話裡，加入多巴胺詞彙，不僅給人力量，也讓彼此產生正向回饋。以日常問候語來說，他建議不妨調整成，「最近在嘗試哪些有趣的事情」、「你放假時喜歡做什麼」、「你對什麼訓練最有興趣」。在談話中，對方也會願意說得更多，也代表你能了解他更多，從而增加更多信任及歸屬。