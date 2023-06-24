第一屆蘭潭棒球OB賽今正式開打，近60位蘭潭國中校友及現役球員登上嘉義市立KANO棒球場開戰。（嘉義市政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義市蘭潭國中科技中心老師楊元彰促成下，第一屆蘭潭棒球OB賽今正式開打，近60位蘭潭國中校友及現役球員登上嘉義市立KANO棒球場開戰，跨世代學長、學弟以球技交流，揮灑熱血，也凝聚師生、校友間的情感。

今早嘉義市長黃敏惠應邀到場開球，為正在進行守備、打擊練習的球員們加油打氣，黃敏惠說，蘭中校友隊平均30歲，最大年齡參賽者為35歲，而蘭中現役球員平均年齡14歲，最小年齡球員為13歲，兩隊跨越年齡限制進行球技交流，全要感謝楊元彰的用心，籌畫這次賽事，除讓學長、學弟彼此互相交流、切磋球技外，也可以讓學弟認識各行各業的學長，增進彼此情誼。

黃敏惠說，球場上誰都有可能逆轉勝，比賽不到最後一刻，都不知道誰輸誰贏，唯有認真拚搏，才會獲得勝利，肯定蘭潭棒球OB賽的價值與意義。

教育處林立生除期勉球員學習KANO永不放棄的精神，也提到身為一個健康有活力的城市，接下來還有許多大大小小的活動，包含市長盃系列活動以及下半年即將登場的2023嘉義雙潭星光路跑，還有眾所矚目的2023年第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等，歡迎大家一起共襄盛舉。