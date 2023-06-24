員榮醫療體系總院長張克士（中）指出，看到參賽人數突破千人令人振奮。（員榮醫療體系提供／孫英哲彰化傳真）

台北羽球公開賽如火如荼進行，我國羽球女單一姐戴資穎這次也闖進決賽，有機會拿下賽史第5座女單冠軍，該賽事也帶動國內羽球熱潮，彰化縣第三屆員榮盃全國羽球錦標賽端午連假期間在員林市西區體育館開打，共吸引1100名選手參賽，雖是以球會友，但各組競爭相當激烈。

員榮醫療體系員榮醫院與員林市體育會羽球委員會合辦第三屆員榮盃全國羽球錦標賽，從昨天起一連進行3天。員榮醫療體系總院長張克士表示，運動有益身心，醫療的角色不僅在治療疾病，員榮近年來大力贊助各種運動賽事，希望發揮更積極的角色，促進民眾健康。

張克士指出，看到這麼多選手參賽，感到很開心，他上小學前就會打羽球，也是他第一個學會的運動。東方人因體型關係，無法在田徑場上與西方人一決高下，但羽球就沒有這個限制，所以才能培養出像戴資穎這樣的世界球后。

根據主辦單位統計，第一屆員榮盃羽球賽約有300多人報名，去年700多人參賽，今年參賽人數一舉突破千人，來到1100人，可見羽球運動近來受到許多民眾歡迎，運動人口持續增加中，該賽事在參賽人數大增加下，有機會成為全國重要的羽球賽事之一。

員榮盃賽程首日為個人雙打組及團體組，第2天及第3天為社會團體組及休閒團體組，3天賽事報名選手個人雙打50組、團體123組，其中甲組球員有70餘人。員林市羽球委員會主委吳政彥說，這次賽事使用最高規國際賽事的標準MY Livescore電子化設備。