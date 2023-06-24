傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發起武裝叛亂，今天（24）台灣時間下午3點，普丁定調「叛國」成為他全面侵略烏克蘭以來最嚴重的國內危機。車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）下午5點左右，也發布了個人聲明，他認為完完全全是一個背刺，他將全力支持普丁，揚言若有需要車臣部隊將出發前往「粉碎叛亂」。

卡德羅夫於社群媒體Telegram上發布信息，他認為當前所發生的一切就是一次背刺，是真正的軍事叛變。

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Kadyrov releases a statement, saying that Prigozhin has stabbed Russia in the back and that Kadyrov has sent Chechen soldiers to fight against the Wagner Group pic.twitter.com/r18XODWlWG — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

他重申先前的緊告，戰爭不是發聲個人怨氣和解決爭端的時候。後方必須始終保持平靜和可靠。想像一下，現在在戰壕中的那些人是什麼感覺，在他們面對敵人的同時，大後方卻發生一場背叛。

普丁在他向全國的演講中完全正確地指出，這是一場軍事叛亂，對於這樣的行動，沒有任何藉口。

他表示支持普丁的立場，並呼籲軍人、民眾，不要陷入挑釁。他認為國家安全和俄羅斯社會的凝聚力在這個時刻是最重要的。