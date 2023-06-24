國立故宮博物院攜手松山奉天宮，即日起至11月12日於奉天宮天公藝廊推出《跟著皇帝去旅行—故宮錫口遊》數位展，展覽免費入場，透過虛擬實境、體感互動等新媒體展演，跟著古代皇帝的腳步，尋訪山水好風光！

24日的開幕記者會上，故宮院長蕭宗煌表示，故宮與松山奉天宮早在10年前就締結下深厚的緣分，2013年首次於天公藝廊推出《故宮潮．松山奉天宮遊》數位藝術展，廣受大小朋友的喜愛。

松山地區古名為「錫口」，本次展覽以旅行為策展脈絡，邀請民眾「跟著皇帝去旅行」，展覽分為三大展區，第一區「漫遊‧地圖寰宇」，以行前必備的地圖為開場，運用數位光雕、虛擬實境技術，呈現〈清南懷仁坤輿全圖〉、〈康熙臺灣輿圖〉與〈乾隆臺灣輿圖〉，探索當時地理知識與台灣山川地貌。

第二區「馳騁‧山川沃野」，以北宋范寬〈谿山行旅圖〉為題，搭配「走入畫中」體感互動裝置，讓民眾化為翔鳥飛入巨幅山水，俯瞰崇山澗水的地景風貌。而「大漠遊獵」遊程，觀眾可與元世祖忽必烈一同策馬奔馳於沙漠戈壁，體驗蒙古貴族出遊狩獵的樂趣。

第三區「品味‧花鳥風月」可讓民眾彷彿置身於寧靜怡人的皇家花苑。在「月影梅」互動投影空間，撥動映月池水，依照水波流動，映照出相對應的花器器型與奉天宮吉祥籤詩。「四季百駿—東西方交流的協奏曲」結合故宮藏品〈清郎世寧百駿圖〉與音樂家演奏之韋瓦第《四季》，透過虛擬實境實現古今交會的可能。