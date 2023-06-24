屏東離島小琉球在發生遊客與在地人騎機車對撞雙亡後，東港警分局展開交通大執法，而據數據統計，12至18日針對未戴安全帽開出179張罰單，當中還有當天破百張的狀況，但19至23日僅開出41張，似乎有所成效，不少人力挺警方執法直喊，「請繼續抓」！

據東港警分局數據統計，針對小琉球交通大執法，就未戴安全帽部分，12至18日開出179張罰單，而19至23日則開出41張。從數據可發現，端午連假22日開跑後，連2天破萬人登上小琉球，但開單件數比連假前還要少，看似大執法有了成效。

在地臉書社團也對此掀起討論，有網友表示，「請繼續抓」，還有人稱，「現在大家乖很多，連看到警車都會馬上自動減速」，但也有人說，「小琉球不是只有安全帽問題，而是機車太多，遊客到處亂闖才會出車禍，所以需要的是警察在危險路口指揮交通」。

對此，警方表示，端午4天連假以編排交通疏導為主，因警力有限所以沒有特別編排大執法，但持續在白沙碼頭前交通疏導及宣導、勸導。