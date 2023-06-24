由台北市政府體育局舉辦的「112 年運動 i 台灣台北市籃球社區聯誼賽」盛大開幕。包含去年的冠亞軍隊伍，今年預計邀請男子組192隊，女子組16隊，總計208支隊伍共襄盛舉。賽事除了免費報名外，更安排了趣味中場及互動遊戲等周邊活動。同時，今年首次邀請國手級教練舉辦訓練營，替參賽的球員們圓夢。賽事24日盛大開賽，同時第二階段的賽事報名也即將開放，歡迎擁有籃球夢的各路好手，一同共襄盛舉、熱血參賽！

台北市唯一一場結合12個行政區的官方籃球賽「112 年運動 i 台灣台北市籃球社區聯誼賽」已邁入第七屆，賽事於今日開打。台北市政府體育局期待在疫情過後，透過提供市民優質且專業的賽事體驗，達到賽事交流，促進身心健康，營造全民運動社區。今年更首度邀請國家級、職業級籃球教練「馬姊」馬怡鴻以及「神奇老爸」羅興樑擔任籃球領航員，總共將舉辦五場國手訓練營，只要有報名參加聯誼賽，並勾選有參加訓練營意願之隊伍，皆可參加國手訓練營抽籤。

中獎的隊伍即可與籃球明星教練們近距離互動，體驗職業球員才可能接觸到的專業強度訓練。未來體育局也將持續支持每位球員的籃球夢，讓臺北市成為運動員最棒的搖籃！

本次賽事將持續為期3個月的各區預賽，在經過激烈廝殺後進入最後的決賽。男子組部分許多耳熟能詳的隊伍今年也準時報到，來自信義區的「咕嚕咕嚕牛肉麵」以及大同區的「福金鋼」；還有絕不能錯過的女子組對決，去年冠軍及亞軍隊伍「萌芭蕉」及「詹晉鑒律師」也都不約而同的報名參加，可預期今年的賽事也會非常熱血、刺激。

第二階段的分區預賽也將開放報名，除了籃球高手們互相切磋交流外，也安排場邊及場外趣味活動，讓球員及家屬都能一同享受賽事的樂趣。歡迎熱愛籃球運動、還在摩拳擦掌組隊的球友們，密切注意112 年運動 i 台灣台北市籃球社區聯誼賽的資訊，第二階段報名預計24日開放， 把握難得的機會與各區志同道合的朋友們上場切磋球技。心動不如馬上行動，點擊以下連結即可馬上報名！