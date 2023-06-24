有些人個性善良，看到別人有困難時，甚至願意提供協助，也不在乎回報，他們的貴人運自然就很好。《搜狐網》近日分享3個人緣極佳的生肖，他們性格坦率又不愛計較，容易遇到貴人，使工作與創業都很順利。

▎生肖龍

屬龍者個性坦率，待人處事大氣從容，不喜歡斤斤計較，願意與不同性格的人打交道，對待朋友真誠，人緣自然就很好，工作上會做好每一件事，遇到困難不會放棄，想盡辦法解決，主管都看在眼裡，有意願提拔他們，身邊的貴人跟著增加，無論加薪、升遷還是創業都很順利。

▎生肖狗

屬狗者眼光非常好，做事細心又認真，再加上個性善良，所以身邊的朋友很多，做任何事都值得信賴，在工作上會展現出個人實力與魅力，發展空間非常廣，會利用各種方式實現目標，賺錢方式相當穩定，還有朋友的幫忙，甚至成為職場上的貴人，讓他們有機會發光發熱。

▎生肖牛

屬牛者個性樸實又大氣，更是正直的代表，平時不會因私心或個人交情，就改變自己的原則，追求事情的公平性，他們無論對誰都很友善，在社交上不會搞小圈圈，給人穩重的印象，甚至願意拉每個人一把，所以當他們遇到困難時，旁人都肯提供協助，未來有機會遇到新機遇。