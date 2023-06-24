根據《CNN》直擊報導的澎防部「鎮疆操演」實彈射擊，還有陸軍守衛機場的「反空降」演練，退役少將栗正傑表示，澎湖是我們防守上的一個軟肋，澎湖易攻難守，一旦中共奪取澎湖，台灣可能岌岌可危，因此澎湖的重要性，比台灣更重要。

栗正傑今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他兩次駐防澎湖，最後一次是擔任澎湖的澎防部指揮官。從歷史來看，攻台必先攻澎，澎湖只要淪陷了，台灣必定淪陷。像荷蘭占領台灣，是先到澎湖；鄭成功也是先打澎湖，占領後，驅逐荷蘭人；施琅也是先打澎湖，再打台灣；日本人到台灣來的時候，也是先到澎湖；還有中法戰爭，法軍也是先打澎湖，再打台灣。其實澎湖非常非常重要，大家不要小看澎湖。

栗正傑接著指出，澎湖是我們防守上的一個軟肋，澎湖易攻難守。他曾時在澎湖演練登陸，不用登陸艇，直接用漁船就能登陸上來，澎湖海灘的吃水深度，大概只有1公尺，船觸底以後，跳下來走沒幾公尺就上岸了，所以非常容易登陸。

栗正傑甚至點出，馬公機場及五德都是很好的空降場，易攻難守，一旦中共奪取澎湖，台灣可能岌岌可危，在民心上可能就崩盤了。所以國防部這次「鎮疆操演」，以前大家沒有那麼重視，以為台灣西部比較重要，其實澎湖的重要性，比台灣更重要。