俄國傭兵集團瓦格納首腦普里格津24日透過社群媒體宣布進攻俄羅斯南部羅斯托夫州，理由是要報復莫斯科當局以飛彈攻擊瓦格納部隊造成大量傷亡。俄國總統普丁透過電視演說痛斥武裝叛變者「走上叛國道路」並誓言嚴懲。普里格津回擊怒指普丁的「叛國說」大錯特錯，瓦格納是俄羅斯愛國志士，要解救國家不再充斥貪汙腐敗，絕不投降。

瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與普丁交好多年，但瓦格納傭兵過去一年加入俄烏戰爭支援俄軍作戰後兵損慘重，普里格津多次高調抱怨彈藥欠奉且俄國軍方高層指揮不力，甚至怒斥軍方高層都是窩在辦公室養尊處優的肥貓。

普丁稍早透過電視演說警告「有意走上叛國道路、發動武裝叛變的人，將受嚴懲」。普丁未提及普里格津的名字，但不言自明。

普丁發話絕不寬待之後，普里格津也未保持沉默。路透社報導，普里格津發布語音訊息公開回擊，對於普丁指控他「叛國」，他無法苟同，「總統提到叛國，這是大錯特錯。我們都是屬於祖國的愛國志士，以前為祖國奮鬥，此刻依然」。

普里格津強調，瓦格納集團「不會有任何人聽從總統、FSB（俄羅斯聯邦安全局）或任何人的命令投降，因為，我們不願這個國家繼續存在貪汙腐敗、謊言與官僚作風。」