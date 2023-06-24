朱姓健身教練昨(23)日在台中一間摩鐵爆走在東西，警方獲報後前往將朱男強制上銬送醫，畫面也曝光了。（翻攝自記者爆料網）

「超商浩克」朱姓健身教練和新婚妻子林姓女子，於端午節連假入住台中七期1間摩鐵，不料，昨(23)日晚間卻傳出朱男疑和林女吵架，一時情緒起來，怒砸房間裡的物品，台中警方接獲報案後，前往向朱男勸導，並擔憂朱男有自傷疑慮，將朱男強制就醫，而朱男的新婚妻否認2人之間有吵架，僅表示朱男近期壓力大，也感謝員警和醫護人員耐心幫忙；數名員警進入朱男與妻入住房間，並勸說朱男乖乖配合「上銬送醫」的畫面也曝光了！

從曝光的影片中可見，數名員警進到朱男與妻子林女入住的房間內，而朱男看到警方說著「我已經死過一次了，我死過好幾次了」，並突然大聲喊「我被你殺了好幾次了，我會來找你索命」，朱男隨後跪坐床上，雙手自然放在大腿上，露出上半身健美的胸肌。

接下來，員警要朱男先下床來，並且對朱男說「我們先建立起友好的友誼」，此時，朱男便主動將雙手舉起放至腦後，跪走姿勢要走下床，而員警見狀則說「不要這樣子，我們相信你」，朱男便將雙手放在身體後方，員警也要朱男心平氣和，先穿上衣服。

在員警勸說下，朱男也趴在電視櫃上喊著「不要開我槍」，員警則說「不會」，並要朱男手往後背，朱男也乖乖配合，員警便將朱男上銬，並且在員警陪同下走到救護車旁，並趴在擔架上，此時，朱男還說「不要解剖我，你解剖我你就死定了」，員警也向朱男表示「不會、不會啦」，最後朱男被固定在擔架，並被抬上救護車裡送醫。

朱男會暴走的原因，其新婚妻子林女也表示，自從丈夫因超商一案壓力很大，有好長一段時間沒有好好睡覺，再加上2人結婚後，仍持續收到網友的攻擊，因此，丈夫心疼她受網路霸凌，情緒突然一來才砸東西，丈夫送醫之後，情緒已經穩定很多，她也感謝警察和醫護人員，對自己與丈夫也很耐心的幫助，也不好意思造成大家的恐慌。

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