2024區域立委選舉，台北市第四選區(內湖南港)泛綠陣營出現分裂，台灣基進黨台北市黨部主委、議員落選人吳欣岱堅持選到底，挑戰民進黨現任立委高嘉瑜。前立委郭正亮今( 24 日)分析該區選情，高嘉瑜上一次靠反送中能拿到7成年輕選票，但今年絕不是這樣；他也認為，這是民進黨最難處理的選區，只有黨主席賴清德選前親自到港湖喊話集中選票，才能救到高嘉瑜。

針對港湖立委，昨傳出民進黨秘書長許立明曾三度密會基進黨主席王興煥，想勸退吳欣岱但無果。高嘉瑜昨也批評吳欣岱堅持參選，若最後保送國民黨參選人李彥秀，「這樣還有資格自稱本土派或綠嗎」。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》分析，上一次港湖立委選舉空前激烈，高嘉瑜只贏6700票，綠、藍分別拿下12.5萬票和11.7萬票，投票率高達77%，是立委選舉罕見，且上一次是遇上反送中，高嘉瑜應該拿了7成的年輕選票，但今年絕對不是這樣，吳欣岱若出來，高真的非常、非常危險。吳上一次是議員落選頭，拿到1.2萬票是有其影響力。

郭正亮也提到，吳欣岱是黨部主委，黨部成立時還有陳時中、徐國勇等人站台，民進黨提名之後他們雖然不會再去幫吳站台，但私底下動作一定很多，吳的募款也會更容易。

郭正亮認為，想拯救高嘉瑜的選情，只能是賴清德親自出馬，而且要非常用力，選前一個月親自到港湖呼籲集中選票給高嘉瑜。他坦言這局真的很麻煩，民進黨這一區最難處理，只能靠賴清德說服，但如果把基進黨惹毛了，說不定會在南部大量提名，南部深綠選民更多。

對於整體選情，郭正亮認為，民進黨今年要過半難度真的非常高，現在距離過半只差7席，「只要掉7席就沒有過半，可能性非常高」。且今年不分區立委的局面也不一樣，即使柯文哲選總統不順利，民眾黨的不分區還是會投的蠻漂亮，搞不好會有10席，藍綠兩黨都被壓縮。