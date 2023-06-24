俄國傭兵組織瓦格納（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發起武裝叛亂、揚言推翻俄軍領導階層，聲稱已控制俄國南部關鍵軍事基地。台灣時間周六（24日）下午3點，俄國總統普丁（Vladimir Putin）定調此事為「叛國」，成為他全面侵略烏克蘭以來最嚴重的國內危機。俄羅斯當局宣布對首都莫斯科市與莫斯科州實施「反恐行動機制」，普丁在電視演說揚言「嚴懲叛國者」。普里格津回擊普丁大錯特錯，瓦格納愛國志士為俄羅斯人民而戰，不願讓祖國繼續存在腐敗與謊言。

(20:21更新)車臣部隊已抵達羅斯托夫郊區（Rostov），任務是鎮壓叛亂。公開資訊情報來源有民眾稱，車臣車隊長達數公里。 與此同時，俄羅斯南方軍區指揮部仍繼續照常工作。只是，瓦格納部隊在指揮部周圍建立了一個2公里長的防區，不讓任何平民進入。

NEWS UPDATE AKHMAT MOVES ON ROSTOV



Akhmat units has reached the outskirts of Rostov. Their mission are to suppress the uprising. The convoy was allegedly many kilometers long.



At the same time the HQ of Russian forces in Ukraine continue working as usual in Rostov. At the same… pic.twitter.com/HYrDko8IsO — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) June 24, 2023

(20:10更新)台灣時間20日傍晚7時45分左右，全球空中航班動態網站flightradar24顯示，普丁總統專機之一已升空，航班號「RSD967」。 不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，普丁正在克宮內辦公。

◆瓦格納衝莫斯科！俄炸高速公路阻叛軍 油槽遭防空飛彈轟爆

(19:10更新)莫斯科以南的沃羅涅日地區（Voronezh），一處油槽稍早發生爆炸。結合2支民眾拍攝的影片來看，一架俄羅斯KA-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機遭到瓦格納傭兵的防空飛彈攻擊，飛彈射歪之後擊中了附近地區的一處油槽，產生劇烈爆炸。

⚡️Video of the oil depot blowing up in Voronezh pic.twitter.com/U1SlMIgSkT — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

此外，社群媒體有多個消息來源指，俄軍轟炸沃洛涅日地區（Voronezh）直通莫斯科的M4聯邦公路上的瓦格納車隊，意圖阻滯瓦格納傭兵前進。M-4連結俄羅斯南部與首都莫斯科，中途經過沃羅涅日州。網路影片可見，俄軍轟炸一條公路，火光熾烈。另有消息稱平民車輛滯留公路時遭炮彈打中。

(18:41)俄羅斯國營通訊社塔斯社報導，首都周圍的莫斯科河（Moskva river）河運交通周六（24日）已經暫停。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稍早稱，當局並未針對出入莫斯科的汽車與貨車設限，但已設置檢查哨維安。

Kremlin-loyalist forces setting up roadblock and defensive line near the bridge over the Oka River near Serpukhov, about 50 km south of Moscow, on the M2 "Crimea" highway. Wagner rebel forces reported to be Voronezh Oblast, heading north. #RussiaCivilWar pic.twitter.com/N3YJbmigQR — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 24, 2023

推特用戶轉發影片顯示，距離莫斯科約50公里的謝爾普霍夫（Serpukhov）一帶，當地M2高速公路一座跨越奧加河（Oka River）橋梁附近已有效忠克里姆林宮的武裝部隊設哨，車流明顯受阻。據報瓦格納部隊持續朝北往莫斯科挺進，已到達沃羅涅日州（Voronezh）。

(18:25更新)針對普丁怒斥「叛國」，普里格津表示無法苟同，認為普丁此話「大錯特錯」。他強調，瓦格納戰士一向為祖國奮鬥，不會聽命於普丁或安全委員會的命令投降，不願見到俄羅斯繼續存在貪汙、謊言與官僚作風。

(18:15更新)車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）聲明將全力支持普丁，若有需要，車臣部隊將動身「粉碎叛亂」。他直言瓦格納這次行動是真正的軍事叛變。

(17:07更新)白俄羅斯總統府稱，俄羅斯總統普丁24日已向白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）簡要說明「俄國境內的事件」。瓦格納集團發動軍事叛變行動以來，魯卡申科是普丁第一個致電的外國元首。