俄國傭兵組織瓦格納（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發起武裝叛亂、揚言推翻俄軍領導階層，聲稱已控制俄國南部關鍵軍事基地。台灣時間周六（24日）下午3點，俄國總統普丁（Vladimir Putin）定調此事為「叛國」，成為他全面侵略烏克蘭以來最嚴重的國內危機。俄羅斯當局宣布對首都莫斯科市與莫斯科州實施「反恐行動機制」，普丁在電視演說揚言「嚴懲叛國者」。普里格津回擊普丁大錯特錯，瓦格納愛國志士為俄羅斯人民而戰，不願讓祖國繼續存在腐敗與謊言。
(20:21更新)車臣部隊已抵達羅斯托夫郊區（Rostov），任務是鎮壓叛亂。公開資訊情報來源有民眾稱，車臣車隊長達數公里。 與此同時，俄羅斯南方軍區指揮部仍繼續照常工作。只是，瓦格納部隊在指揮部周圍建立了一個2公里長的防區，不讓任何平民進入。
(20:10更新)台灣時間20日傍晚7時45分左右，全球空中航班動態網站flightradar24顯示，普丁總統專機之一已升空，航班號「RSD967」。 不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，普丁正在克宮內辦公。
◆瓦格納衝莫斯科！俄炸高速公路阻叛軍 油槽遭防空飛彈轟爆
(19:10更新)莫斯科以南的沃羅涅日地區（Voronezh），一處油槽稍早發生爆炸。結合2支民眾拍攝的影片來看，一架俄羅斯KA-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機遭到瓦格納傭兵的防空飛彈攻擊，飛彈射歪之後擊中了附近地區的一處油槽，產生劇烈爆炸。
此外，社群媒體有多個消息來源指，俄軍轟炸沃洛涅日地區（Voronezh）直通莫斯科的M4聯邦公路上的瓦格納車隊，意圖阻滯瓦格納傭兵前進。M-4連結俄羅斯南部與首都莫斯科，中途經過沃羅涅日州。網路影片可見，俄軍轟炸一條公路，火光熾烈。另有消息稱平民車輛滯留公路時遭炮彈打中。
(18:41)俄羅斯國營通訊社塔斯社報導，首都周圍的莫斯科河（Moskva river）河運交通周六（24日）已經暫停。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稍早稱，當局並未針對出入莫斯科的汽車與貨車設限，但已設置檢查哨維安。
推特用戶轉發影片顯示，距離莫斯科約50公里的謝爾普霍夫（Serpukhov）一帶，當地M2高速公路一座跨越奧加河（Oka River）橋梁附近已有效忠克里姆林宮的武裝部隊設哨，車流明顯受阻。據報瓦格納部隊持續朝北往莫斯科挺進，已到達沃羅涅日州（Voronezh）。
(18:25更新)針對普丁怒斥「叛國」，普里格津表示無法苟同，認為普丁此話「大錯特錯」。他強調，瓦格納戰士一向為祖國奮鬥，不會聽命於普丁或安全委員會的命令投降，不願見到俄羅斯繼續存在貪汙、謊言與官僚作風。
(18:15更新)車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）聲明將全力支持普丁，若有需要，車臣部隊將動身「粉碎叛亂」。他直言瓦格納這次行動是真正的軍事叛變。
(17:07更新)白俄羅斯總統府稱，俄羅斯總統普丁24日已向白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）簡要說明「俄國境內的事件」。瓦格納集團發動軍事叛變行動以來，魯卡申科是普丁第一個致電的外國元首。
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