粉絲準備應援要給太妍驚喜。（粘耿豪攝）

韓國女團「少女時代」隊長太妍今（24日）暌違6年來台開唱，創下第1位攻蛋韓國個人女歌手的紀錄，吸引萬名粉絲到場朝聖，為了迎接女王駕到，台灣SONE（官方粉絲名）也透過手幅、排字、清唱、彩帶4大應援要給太妍驚喜。

當太妍唱到〈四季〉（Fours Seasons）副歌時，2、3樓看台區的粉絲舉起「몸은 멀지만 마음은 가깝다（距離很遠，但心很近）」的排字應援，後來又翻面變成「우리의 사랑은 한결같음❤️（我們的愛始終如一）」，讓太妍超感動，大讚「你們真的是情聖耶，之前每次來都能看到你們做排字應援，這次說實話也有小小的期待啦，謝謝你們每次都這麼積極應援，真的非常可愛」，更搞笑讚台粉像以愛老婆出名的崔秀宗一樣，很會製造驚喜，還不忘問是誰的點子，笑喊「台北崔秀宗」。

一樓的粉絲也拿出事先準備好寫著「即使季節變化我們也會在你身邊」的手幅上，更以4種顏色代表歌曲名稱，讓太妍感動直呼「根本就是在寫詩欸，你們要不要出本詩集，還是發SONE的名言集」，接著她表示「真的沒想到是這個時間點，因為我唱歌的時候常常閉眼睛，所以常會錯失時機點，剛好歌一唱完燈一量，看得好清楚啊，謝謝你們陪我度過這一天」，更不忘請公司攝影拍照讓她留念，「把我拍得美美的，也把SONE拍得美美的，看你的相機也挺貴的，總之拜託啦」。

安可時，粉絲更清唱〈11：11〉呼喊她再次出場，太妍也不忘逗大家，「唱這麼久的歌感覺如何呀？是不是感覺時間過了很久，本來想說不要讓你們等太久要快點出來，但還是想聽你們唱歌，我自己在後台也挺享受的」。看台區的粉絲又在最後1首歌〈Ending Credits〉獻上彩帶應援，更為太妍首次攻蛋留下溫暖回憶。