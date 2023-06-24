台中大肚山歷史遺跡紅土木炭窯日前因土地開發遭剷除，民眾24日回到現場，頂著烈日在一片土堆中尋找土窯素材，拾起收藏。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中大肚山歷史遺跡紅土木炭窯坐落於沙鹿的晉江寮，雖已停止運作許久，卻乘載在地居民共同的回憶，日前因土地開發被夷為平地，令地方居民與文史人士不捨，台中市沙鹿區晉江社區發展協會24日召集民眾回到現場撿拾遺留的木炭、焦黑窯壁土，共同追思，也希望喚起大家關注。

台中市沙鹿區晉江社區發展協會24日舉辦「拾起一把木炭窯紅土，重構鄉親永恆的記憶」活動，包括台中市文山社區大學、台中市牛罵頭文化協進會及靜宜大學師生等響應參與。他們戴上手套、拿起塑膠帶，頂著烈日在一片土堆中尋找土窯素材，拾起收藏。

台中市沙鹿區晉江社區發展協會指出，早期尚無瓦斯的時代，居民都是利用紅土木炭窯燒木炭，以紅土、木柴、石頭、稻草建造起窯身，用木柴跟紅土搭建起窯頂，燒的樹木多以燒相思樹為主。

台中市沙鹿區晉江社區發展協會理事長蔡錦惠表示，他們曾在2015年時申請將紅土木炭窯列管為文化資產，不過在2018年遭到解編。日前聽聞紅土木炭窯的土地標售出去，傳出會被拆除的風聲，於是協會與地方聯絡地主協商是否能延後拆除，希望商討商場和紅土木炭窯的共存方案，但地主有不同看法，隔日就傳出被拆掉的消息。

台中市沙鹿區晉江社區發展協會與地方居民提出訴求，希望將收拾現散落於工地的土窯原始素材，重建紅土木炭窯，保留、傳承大肚山木炭窯百年工法和木炭窯的生活記憶，同時期望在台灣，怪手連夜變成殺手毀滅具備文化資產潛力珍貴文物的事件，不要再發生。

蔡錦惠也說，舉辦今日活動也是希望喚起更多民眾關注，目前協會正在蒐集地方居民意見，若取得共識後，再來討論是否申請重建或是後續的規畫。