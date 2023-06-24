台東縣長饒慶鈴、國民黨副主席夏立言近期多次與對岸溝通，使得台灣釋迦得以重新開放輸銷中國大陸，但農委會主委陳吉仲卻在臉書酸是「自貶國格」。侯友宜競選工作室今表示，農委會主委應以農友權益為最優先，民進黨做不到幫助農友，竟還對努力溝通交流的地方政府酸言酸語，根本是無能還扯後腿，「民進黨政府、賴清德做不到的事，就讓侯友宜來做！」

侯辦指出，農友種植農作物耗費大量心力，最希望的是農產品順利銷售，確保收益，也避免心血白費，但民進黨政府執政近8年，無視農友心聲，「有事推對岸，事事都統戰」，沒有能力跟對岸溝通，務實交流，甚至還對農友需求袖手旁觀，中央做不到，地方來做後，民進黨政府卻還用政治語言大扯後腿，根本是心中只有政治，沒有人民。

侯辦表示，陳吉仲稱台東縣政府是自損國格，完全是缺乏專業素質的抹黑，台東縣政府能夠成功和對岸溝通，是因為制定比中央檢疫規定更嚴苛、更高的生產品質標準，此舉不但聰明，也告訴全世界「台灣的農業生產品質標準非常高」，這才是國家自信和農業能力的象徵，讓國格提升不僅一個檔次。

侯辦說，面對中央對外失能、消極不作為，地方只好串聯，像是今年初外銷大陸受阻影響釋迦銷量，台東就與新北、嘉義、金門及台中等縣市聯手，打開各大通路，更在侯友宜的號召下，新北市短短3天創下10公噸銷售量。

侯辦強調，民進黨執政以後，兩岸關係緊繃，連帶衝擊農產及各項產業權益民進黨對於農友的需求無法提供幫助，甚至只會冷言冷語扯後腿，民進黨做不到，就讓侯友宜來做！