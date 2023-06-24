桃園龍潭歸鄉文化節24日舉辦頒獎暨閉幕典禮，今年百年龍舟賽共122隊，參賽總獎金高達183萬元歷屆最高，經過3天激烈競賽，最終里別組由龍潭區凌雲里獲得，獲頒在地信仰中心龍元宮最神聖的「神農旗」；龍王戰則由大溪區隊以0.24秒之差擊敗龍潭區隊，贏得龍王獎殊榮。

張善政表示，這次是睽違3年再次在龍潭大池舉辦龍舟競賽，各參賽團隊也累積3年能量，玩得盡興也取得很好的成績，各組勁旅得到獎項絕非偶然，都是選手日積月累努力爭取的榮譽，實至名歸，並勉勵所有參賽隊伍持續精進，持續爭取明年龍舟賽的佳績。今年神農旗由龍潭凌雲里獲得，加上龍元宮加碼共獲得14萬元獎金，龍王寶座大溪區隊則永奪16萬元獎金。

龍舟賽里別組總冠軍賽由龍潭區凌雲里奪得冠軍，亞軍為龍潭區中興里，季軍為龍潭區百年里及高平里併列；龍王組冠軍為大溪區隊，亞軍為龍潭區隊，季軍為漂流木隊及世界洪門總會。