42歲男星黃健瑋以《茶金》和《人選之人-造浪者》打開知名度，但人紅是非多，日前遭女演員指控趁機性交，他也隨即透過律師發聲，否認爆料內容。黃健瑋今（24）日原訂出席新片《默殺》於台北電影節的活動卻沒有現身，讓外界不禁懷疑與爆料有關；其實黃煒健在影展前已回應，希望團隊的努力能被看見，故不出席活動模糊焦點。

黃健瑋臨時未出席台北電影節活動，但他在活動開始前已透過影展回應缺席問題，「影視作品是透過一組又一組、每一組的團隊，集結所有幕前幕後才華和努力淬鍊出來的呈現，每個人都希望這些努力能被大家看見。因此，在與片方及主辦單位討論後，健瑋不出席此次北影相關活動，大家加油，謝謝大家」。

不久前黃健瑋遭女演員指控趁機性交，在他透過律師發聲否認後，女演員情緒潰堤被先生發現輕生，緊急送醫才撿回一命，據《鏡週刊》報導，女演員認為對方沒有否認兩人發生關係，要得指示黃健瑋能還原真相並向她道歉；而黃健瑋透過經紀人表示，「深感遺憾，此事件已委由律師處理，我們就不再回應了。謝謝」。

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