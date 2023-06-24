韓國女團「少女時代」隊長太妍今（24日）暌違6年來台開唱，創下第1位攻蛋韓國個人女歌手的紀錄，吸引萬名粉絲到場朝聖，不過唱完第2首歌〈火花〉（Spark）時，她對於今天的表現不是非常滿意，自責地說「剛剛唱得不太好有點難過，不好意思讓大家看到我不好的狀況，我也很想跟機器一樣唱得這麼好，畢竟我也是人，對不起」。

太妍形容「現在的心情像是在父母面前要展現好成績，不過我好像有點退步了」，聽到粉絲安慰喊「沒關係」，她表示「你們不要喊，不然我會更難過，晚上好像會夢到，我不知道上次到底是怎麼唱3場的」，並稱自己在設計這次巡迴演唱會的歌單時，一直擔心「這樣好嗎，應該要把自己的狀態保持很好，這個表演有很多工作人員一起完成，好像只有我表現不好，真的好難過，我會繼續努力的」，也承諾「下次會帶來更好的表演，跟你們約定」。

在表演最後1首歌〈Ending Credits〉前，太妍繼續難過地說「我是個不完美的人，你們怎麼想得出『即使季節變化我們也會在你身邊』這種詞句，雖然我這樣問，讓你們回答，好像有點不好意思，但真的很神奇」，直呼「我是個很有福氣的人，收到這麼多的愛，我一定不會忘記，會繼續為大家帶來更好的我，謝謝你們邀請我來台北」。