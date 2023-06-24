台中市垃圾若遇歲修、塞車無法焚化，便會送至大里掩埋場暫置，從2019年至今已送進25萬公噸的垃圾，且只進不出，垃圾去化已是重要問題。台中市環保局長陳宏益表示，今年因垃圾減量奏效，大里掩埋場垃圾今年預計運出5000公噸到文山、后里焚化爐儲坑。

台中市自2018年開始，垃圾產生量已大於3座焚化爐處理量能，近幾年若碰上焚化廠歲修期間無法處理的垃圾，多數調度送至大里掩埋場暫置，2021年前多打包暫置，2021年後改用類似衛生掩埋的方式，用底渣覆蓋的方式堆置。

環保局長陳宏益說，環保局陸續推動多項垃圾減量措施，包括今年各區清潔隊以垃圾減量10％為目標；環保志工清掃公園、綠地、道路的樹葉集中至霧峰碎化後製成推肥等，因垃圾減量有成，今年將首度把大里掩埋場的垃圾分別運回文山及后里焚化爐的儲坑，預計8月至10月將運走5000公噸的垃圾。

除了垃圾減量外，陳宏益表示，正積極辦理SRF（固體再生燃料）設置計畫，台中的大型紙廠也試燒2年，未來設置後也會積極媒合其他產業使用SRF作為燃料。