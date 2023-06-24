「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯24日在台北羽球公開賽男雙4強準決賽，跟「雙林配」林家佑／林永晟上演台灣內戰，結果「楊肉盧」技高一籌，終以21比16、21比擊退「雙林配」，生涯首次闖進台北公開賽男雙決賽，明天將跟馬來西亞的萬煒聰／鄭凱文(也是去年冠軍)，爭奪今年男雙冠軍。

「從第一場到昨天比賽，我們幾乎都是逆轉勝，有句話說『置之死地而後生』，我們就是抱持這種想法，努力在場上堅持住，」楊博涵表示，「希望明天可以用百分之兩百的力量守住金牌，我們會努力保持挑戰者的心態競爭，畢竟對手最近狀況很好。」

盧敬堯則是感謝教練與自己最佳隊友的協助，「打完第一場之後就被教練罵了，他告誡我們要相信自己，且努力做好每個環節，然後我要感謝博涵的精神頂住了，不斷告訴我還有希望，我們太常在發球或接發球方面出錯，幸好後面改善了。」

楊博涵接著透露自己內心的遺憾，因為他可能是唯一一個世界排名在前20，卻沒有在台灣拿過冠軍的選手，「我或許希望協會可以發個排名賽獎狀給我，明天主要還是心態問題，希望對手去年拿下1冠就夠了，我們就是努力一分一分拿。」

盧敬堯也在訪問最後強調，「希望明天能到現場幫我們加油，因為先前我們在馬來西亞比賽，剛好也是打到最後一場，結果現場大馬球迷瘋狂替自家選手加油，讓我們原本有機會拿下的比賽卻輸了，我想完全輸在氣勢，明天就拜託台灣球迷比照辦理了。」