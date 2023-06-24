新生代女星宸頤以《默殺》入圍最佳女配角獎，星路被看好。（北影提供）

電影《默殺》24日在台北電影節舉行首映，演員尹馨和宸頤均出席，而同片演員黃健瑋因陷性騷風波，選擇不參與影展活動，於影展開始前回覆：「影視作品是透過一組又一組、每一組的團隊，集結所有幕前幕後才華和努力淬鍊出來的呈現，每個人都希望這些努力能被大家看見。」稱在與片方及主辦單位討論後決定不出席。

電影探討性侵、霸凌等議題，正好近日社會掀起「＃MeToo」運動，對此尹馨樂見更多人發聲，至於是否曾碰過性騷？她意有所指地說：「等我寫MeToo！」不過提到自己的夥伴黃健瑋捲入風波，讓她心情很複雜，坦言：「我也會很關心這個事情的進展，但我們能做的，就是關注新聞試著去理解兩邊說法。」不過她沒有特別問候對方，覺得當事人也需要空間，也不缺乏自己的一個問候。

片中尹馨和宸頤飾演母女，兩人都拍得非常辛苦，尹馨分享這次她有一場戲，要從四樓陽台翻過身跳到三樓陽台，宛如《不可能的任務》，回家後發現全身從頭頂到腳底無一處不是傷，連特殊化妝師再卸妝時，要幫她擦瘀青傷妝擦不掉，才發現是真的瘀青一塊，慘到分不出來是真傷還是化妝。