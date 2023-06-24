這浪雄帥！高雄全家海神職業籃球 AQUAS POP-UP STORE 快閃店，24 日請到「海神雙帥」林任鴻、邱子軒擔任「一日店長」，邱子軒在現場分享成都世大運集訓心情，林任鴻則聊到休賽季復健進度及強化重點，期許新賽季滿血回歸，為海神再奪佳績。

今年AQUAS POP-UP STORE位於漢神巨蛋購物廣場B1特展區，店面更具規模並結合快閃店專屬優惠，讓 #神隊友 享受「雄 chill 」的購物體驗。林任鴻第二次擔任「一日店長」，與初體驗的邱子軒結帳、找零一把罩。「小林」直呼今年快閃店誠意十足，可以讓 #神隊友 好好逛，好好買。活動吸引眾多 #神隊友，將現場擠得水洩不通。

邱子軒正與蘇文儒、呂威霆為成都世大運積極備戰，海神隊顧問謝玉娟也是教練團之一，讓邱子軒訓練上也多了份安心。邱子軒說：「練習就是平常心，盡量幫助世大運。很開心能代表中華隊比賽。」

世大運陣中的籃壇新生代皆為一時之選，邱子軒表示，現階段仍在與隊友磨合，了解隊友習性，同時也感受到強烈的良性競爭，「不少隊友兩、三年前都一起在培訓隊訓練，經過職業隊洗禮，感覺大家都有進步，都很積極爭取上場機會。但不管最終是板凳還是先發，我都會表現出最好的自己。」

林任鴻上季季後賽負傷上陣，休季把握時間恢復身體狀態，肌力訓練與技術訓練並重，「一天重量，一天跑步有氧，重訓主要加強股四頭肌，讓自己下肢更強壯，下一季能更快、更穩定。技術訓練針對檔拆出手跟動位投籃做加強，希望能更穩定。」

快閃店活動至25日最後一天，現有「FUN 浪一夏 促銷方案」，「高雄的球隊自己挺」限定高雄識別商品 9 折優惠，背號 TEE 親子裝(成人版+兒童版)組合價 $1,880(市價$2,030)，115 公分以下小小神隊友，可享 Brownie 應援玩偶優惠價$699(市價$780)每天單筆消費滿$500 前 10 名，即可現場抽獎。（抽獎品項：王者卡冊、陶瓷四入碗、野餐籃、隨行杯、一家人海洋藻能淨油髮沐組等）。