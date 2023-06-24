民眾黨總統參選人柯文哲今(24日)到彰化美術館看展，被記者問及「侯友宜跟賴清德誰比較像GPT？」柯文哲沉思5秒後回答：「可能GPT也有很多種，我不曉得侯侯GPT跟功德GPT有什麼不一樣」。幽默回答網友也笑翻，大讚「阿北超會嘴」。

國民黨總統參選人侯友宜今批評民進黨總統參選人「賴( Lie )GPT」；而侯友宜過去也因多次強調「侯侯做歹誌」，被綠營諷是「侯侯GPT」。柯文哲今日受訪時也被問及，「侯友宜跟賴清德誰比較像GPT？」柯文哲沉思、皺眉5秒後笑說，「可能GPT也有很多種，『侯侯GPT』跟『功德GPT』有什麼不一樣，我是不曉得」。

柯文哲的幽默回答也引發網友討論，「笑死，阿北好會嘴」、「一定有幕僚教」、「這個影片很好笑，無言很久」、「阿伯又吃誠實豆沙包了XD」、「一次嗆兩個」、「其實阿北未必真的在嗆，但聽起來真的很嗆」。也讓許多網友想起賴清德擔任行政院長時，曾說「低薪當作做功德」、「這是一個功德台灣的社會」。

有網友也預想到總統競選辯論會，「辯論，賴清德應該會被柯文哲酸爆，我有預感」、「狂電他賴功德，應該會崩潰」、「想到辯論會要看那兩個GPT就頭痛」。