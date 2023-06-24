近期潛水艇「泰坦號」一行人葬送海底的悲劇讓與鐵達尼號相關的議題，再次被提起。當年由席琳狄翁演唱的《鐵達尼號》主題曲〈我心永恆〉竟再次登上熱門，每天竟有五十萬人在串流平台點播，而且次數只增不減，甚至有傳聞〈我心永恆〉熱播到登上排行榜。

曾因拍攝《鐵達尼號》而下探到海深處高達33次的導演詹姆士卡麥隆針對此事表示：「真是一場悲劇，我還認識其中一名乘客，無法接受這個結果。」詹姆士卡麥隆曾為了想對「鐵達尼號」有更多了解，多次親自下探海底，這讓他有不亞於專業潛水人員的知識。他更親自算過，他實際在鐵達尼號上花的時間，比當年的船長還長。

這次泰坦號意外喪命海底，詹姆士卡麥隆表示：「這讓我想起《鐵達尼號》本身的故事，當時也有人警告船長前方有冰山，但他卻不顧一切往前，就像這次的泰坦號，很多人早已提醒過他們一行人，但他們仍執意前往，終釀成悲劇。」