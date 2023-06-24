交通部提出行政院版修法，立法院通過，只要斑馬線上有行人，不論遠近，汽機車駕駛都要禮讓，未依規定罰鍰從3600元提高至6000元，引發外界質疑標準嚴苛，交通部長王國材緊急喊卡。《中時新聞網》YouTube今天(24日)針對「『斑馬線』政策竟急喊卡，沈富雄轟政院超丟臉，你覺得哪個部會問題比較大？」進行網路民調，截至24日晚上7點，38%網友認為交通部權責機關應負最大責任，33%認為行政院的版本太丟臉，17%質疑立法院為什麼審過。

《中時新聞網》YouTube 24日針對「『斑馬線』政策竟急喊卡，沈富雄轟政院超丟臉，你覺得哪個部會問題比較大？」進行網路民調，截至24日晚上7點，已有1萬人投票。有38%的網友認為交通部權責機關應負最大責任，33%的網友則認為行政院的版本太丟臉，17%質疑立法院為什麼審過，8%表示支持新法、重罰才有用，3%沒意見。

網友紛紛表示，「坐辦公室有司機開車，不食人間煙火的天才官員們，總是有令人驚豔的天才想法，中華民國的人民真是幸福呀」、「只要我站在行人道就可以癱瘓整條路」、「保障行人安全的立意良善，但是規畫措施像是課堂臨時分組討論出來的一樣粗糙」、「只要有人站在人行道上也不過馬路，請問汽機車都不用過了嗎？」、「頭痛醫頭，腳痛醫腳的腳痛部」。

還有網友建議，「先在斑馬線增設號誌燈，才是根本之道」、「仿效澳洲在行人專用號誌燈加設按押鈕，行人可安心通行無阻」。