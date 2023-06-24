端午節吃粽子，許多人都習慣用電鍋加熱，不過電鍋使用次數一多，難免會沾染到油水，導致外鍋出現咖啡色的汙垢。對此，護理師譚敦慈表示，檸檬、白醋、檸檬酸粉等3種法寶都能用來清潔電鍋，她也進一步分享了快速清潔電鍋的方式，輕輕鬆鬆就能讓外鍋恢復乾淨模樣。

林口長庚護理師譚敦慈曾在節目《健康2.0》建議，若電鍋外鍋卡髒汙垢，可將1顆檸檬對切，或是分成4份，連同需要清潔的蒸架等配件一起放入鍋中，再注水淹過想要清潔的範圍，大約煮10分鐘左右，待水沸騰即可關閉電源，靜置2到3小時後，倒掉髒水就能夠輕鬆擦拭乾淨。

譚敦慈特別提醒，千萬不要讓電鍋蒸到水份完全蒸發，開關自動跳起來，否則可能乾燒釀成意外。另外，若家中沒有檸檬，以可以用白醋或檸檬酸粉來替代，不過譚敦慈認為檸檬有自然的香氣，聞起來味道較佳。

而為了避免電鍋殘留可怕的陳年汙垢，譚敦慈建議每次使用完畢後都即時擦拭乾淨，且電鍋使用後不要再將電鍋蓋子蓋回去，可放置到電鍋手把上的鋁條，讓電鍋維持通風，才能減少細菌滋生的機會。