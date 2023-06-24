竹北市瓦斯加壓站24日壓力出現異常，造成竹北市多處瓦斯外洩和住宅火警案件，造成1人嚴重燒燙傷、5人輕傷。縣府成立0624竹北市公用氣體災害三級開設，全力協助受災居民，消防局與瓦斯公司從高樓層逐樓往下檢視各戶，為安全起見，24日晚社區所有居民暫時外宿，晚間9時以前全數撤離，25日由縣府工務處會同專業人員到場檢視建物結構，確保居民安全。

社會處指出，受災居民24日晚皆外宿，縣府安排四4家旅宿供外宿，並在社區現場登記，若民眾自行找外宿，比照開口契約店家一晚1200元補助，會向居民說明，並提醒保留收據發票。此外，25日上午瓦斯公司將完成社區所有住戶逐一檢測，下午1時許開放讓居民返家取物。

擔任指揮官的副縣長陳見賢指示瓦斯公司全力搶修、社會處慰問傷者及安置受災民眾，要求新竹瓦斯公司負所有賠償責任，由縣府協助受災戶申請國賠。

新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮表示，因為中正國小旁整壓站軸流閥有異物跑進瓦斯管線中，造成減壓設備軸流閥皮膜破損，導致超壓，原本瓦斯供氣壓力為200毫米水柱，因壓力過高，3分鐘後供壓達到1千毫米水柱，瓦斯公司獲知異常後，第一時間就已派員前往緊急維修，造成損害的部分還在統計中。

劉顯榮指出，事發後立即關閉中正國小整壓站進行搶修，附近的泰和整壓站也受影響壓力升高，因此關閉低壓開關，讓壓力不會升高，瓦斯公司緊急派員巡視附近的其餘整壓站，確認壓力均正常，目前安全無虞。

案件區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街等，救災人員已完成搶救，受理瓦斯漏氣案件共15件，住宅火警共12件，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，共協助12人脫困，火勢已撲滅，消防人員並逐層搜索完畢。

火調人員及新竹瓦斯公司已在現場進一步釐清原因。案發第一時間一名16歲陳姓少年燒燙傷嚴重，消防員到場前已由家人自行前往就醫，目前轉送林口長庚醫院加護病房，社會處將慰問傷者家屬，提供必要協助。

社會處已與竹北市公所聯繫，盡速安排受災民眾安置事宜。衛生局醫政科三級開設，手機待命隨時掌握傷病患就醫狀況。