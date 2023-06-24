國泰航空載了310名乘客的CX880客機今(24)日凌晨原定從香港赤臘角機場飛往美國洛杉磯，卻因技術問題在跑道中止起飛，後來打開逃生梯，一共11名乘客在疏散過程受傷送醫，對此，同機的香港女星李施嬅還原可怕過程，坦言第一次遇到飛機高速行駛時緊急煞車，並透露許多人驚聲尖叫，場面相當混亂。

李施嬅近來趁戲劇《新聞女王》殺青，赴美國處理私人事務，卻經歷一場機上的驚魂記，事後，她在Instagram拍一支影片公開機上情形，表示這是第一次遇到飛機突然煞車，許多乘客都很害怕，甚至嚇到叫出聲來，緊接著機長透過廣播疏散乘客，她便依照指示沿著逃生梯離開，還目睹有人中途受了傷。

李施嬅至今心有餘悸，表示：「嚇死了，那一刻真的好可怕」，也很慶幸起飛之前，飛機就被查出異狀，否則情況會更加棘手，坦言：「起碼大家平安無事，沒有起飛不要緊」，最後也感激機長、空服員跟工作人員的協助。

根據《星島頭條》報導，一名陳姓乘客透露，飛機在機場南面準備起飛，沒想到行駛到一半，突然緊急煞停，接著就發現尾轆發生故障，後來逃生梯打開，許多人下樓梯時不慎跌倒，甚至有人以頭上腳下的方式著地。對此，國泰航空發出聲明，證實飛機因技術問題停飛，機組人員為以預防性措施疏散乘客，從5個逃生滑梯離開飛機，並表示會照顧好所有乘客跟工作人員。